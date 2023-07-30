خبراء يراهنون على جذب الشهادات الدولارية تحويلات المصريين في الخارج

يراهن عدد من خبراء البنوك على الشهادات الدولارية لبنكى الأهلى ومصر، التى طرحت يوم الثلاثاء الماضى، فى تدبير العملة الصعبة، ورفع وتيرة تحويلات المصريين بالخارج – الأكثر تأثيرا على تدفقات النقد الأجنبى فى مصر- مرة أخرى بعد التراجع الأخير بنسبة %26 خلال 9 شهور، فضلا عن جذب الحسابات بالدولار المدرجة فى البنوك، لاستخدامها فى الشهادات المعلنة.