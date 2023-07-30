خبراء يراهنون على جذب الشهادات الدولارية تحويلات المصريين في الخارج

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خبراء يراهنون على جذب الشهادات الدولارية تحويلات المصريين في الخارج
شروق محمود

شروق محمود

8:57 ص, الأحد, 30 يوليو 23

يراهن عدد من خبراء البنوك على الشهادات الدولارية لبنكى الأهلى ومصر، التى طرحت يوم الثلاثاء الماضى، فى تدبير العملة الصعبة، ورفع وتيرة تحويلات المصريين بالخارج – الأكثر تأثيرا على تدفقات النقد الأجنبى فى مصر- مرة أخرى بعد التراجع الأخير بنسبة %26 خلال 9 شهور، فضلا عن جذب الحسابات بالدولار المدرجة فى البنوك، لاستخدامها فى الشهادات المعلنة.

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شروق محمود

شروق محمود

8:57 ص, الأحد, 30 يوليو 23