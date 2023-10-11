هل تستبق حزمة الحماية الاجتماعية التى وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بتقديمها للمواطنين خفضا جديدا للجنيه، أم يعول عليها كحائط صد لحماية الفئات محدودة الدخل من طوفان التضخم والذى لم تفلح إجراءات رفع الأجور والمعاشات 4 مرات متتالية منذ أبريل 2020 فى التخفيف من حدة تداعياته.
خبراء يجيبون: هل تستبق حزمة الحماية الاجتماعية الأخيرة خفضا جديدا للجنيه أم حائط صد لحماية محدودي الدخل؟
المالية: زيادة الأجور والمعاشات 4 مرات خلال عامين
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