قال خبراء سوق المال إن برنامج الحكومة الحالى بطرح نسبة من الشركات فى البورصة أو لمستثمر استراتيجى هو الحل الأفضل وسط الظروف الاقتصادية الجارية، فيما اختلفت الآراء حول ما إذا كانت مجبرة على البيع بسعر أقل لسد الفجوة الدولارية أو لديها حرية اختيار القيمة الأنسب للكيانات المطروحة.
خبراء: طرح حصص محددة من الشركات بالبورصة الحل الأمثل حالياً
سعيد الفقى: التوقيت المناسب والتسعير العادل والتسويق الجيد عوامل النجاح
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