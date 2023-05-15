قال خبراء سوق المال إن إنشاء وحدة خاصة وتعيين استشارى دولى لمساعدة رئيس مجلس الوزراء فى برنامج الطروحات الحكومية من شأنه تسريع إتمام الصفقات على الشركات التابعة للدولة لكنها ليست المعضلة الأساسية التى تقف حائلًا دون الشروع فى إنجازها وإنما تكمن فى تحرير سعر الصرف والتخارج من تلك الكيانات.
خبراء سوق المال يجيبون ..هل يتسع الوقت لتعيين استشارى دولى لتنفيذ صفقات بـ 2 مليار دولار ضمن برنامج الطروحات؟
أحمد أبوحسين: اعتماد عدة بنوك استثمارية يوسع قاعدة العملاء فى الدول الأجنبية
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