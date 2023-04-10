انتشرت العديد من التكهنات خلال الساعات التى سبقت قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى بشأن سعر الفائدة الخميس الماضى، عن توقعات بخفض جديد فى سعر صرف الجنيه أمام الدولار، تزامنا مع رفع أسعار الفائدة، على الرغم من أن إجراء رفع الفائدة على العملة المحلية هو فى الأساس إجراء يهدف لتقوية العملة وزيادة جاذبيتها أمام نظيرتها الأجنبية.
خبراء: رفع الفائدة لا علاقة له بتكهنات خفض سعر صرف العملة
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