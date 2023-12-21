قال خبراء مصرفيون إنه حال إقرار البنك المركزى ربط البطاقات الخاصة بشركات حلول التكنولوجيا المالية «fintech» بتطبيق «إنستاباى»، فإنه سيعد خطوة إيجابية نحو تعزيز الشمول المالى ودعم كفاءة النظام المالى المصري، عبر تحسين سرعة وسهولة تحويلات الأموال بين مختلف الجهات العاملة فى النظام المالي.
خبراء: ربط بطاقات الـ«fintech» بـ«إنستاباى» يسهم فى دمج الاقتصاد الموازى بـ«الرسمى»
إلى جانب تعزيز الشمول المالى
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