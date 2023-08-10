قال خبراء مصرفيون إن التمويل الذى حصل عليه البنك المركزى المصرى من صندوق النقد العربى سيكون موجه بشكل رئيسى للمضى قدمًا بعملية التحول الرقمى والشمول المالى فى الجهاز المصرفي، من خلال العمل على تعزيز البنية التحتية التكنولوجية، وإنشاء مصارف رقمية، تسهم فى النهاية فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى.
خبراء: تمويل صندوق النقد العربى موجه بالأساس لدعم التحول الرقمى والشمول المالى فى مصر
للعمل على رفع كفاءة العاملين بالقطاع المصرفى
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