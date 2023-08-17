بالتزامن مع الإعلان عن التحليل الشهرى للتضخم، يرى خبراء ومحللون اقتصاد أن تراجع معدل التضخم الأساسى السنوى المعد من قبل البنك المركزى من 41 %ليونيو 2023 إلى40.7% ليوليو الماضي، يرجع إلى استبعاد السلع المتقلبة كأسعار الخضراوات والفاكهة.
خبراء: تراجع التضخم الأساسى لشهر يوليو لا يعد مؤشرًا على تباطؤ الأسعار الفترة المقبلة
تراجع معدل التضخم الأساسى السنوى المعد من قبل البنك المركزى من 41 %ليونيو 2023 إلى40.7% ليوليو الماضي
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