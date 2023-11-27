قال خبراء ومحللون مصرفيون وتقنيون إن الاستثمار فى البنية التحتية التكنولوجية ليس هو العائق الوحيد الذى يواجه إنشاء وتأسيس البنوك الرقمية، وإنما هناك الكثير من الجوانب التى تعد أكثر تكلفة، من الناحية الاستثمارية، وعلى رأسها النظام البنكى الأساسى والحلول الرقمية المطلوبة لمثل هذه الكيانات.
خبراء: البنوك الرقمية تفرض نفسها على القطاع المصرفي رغم تصاعد تكلفة إنشائها
النحاس: لديها ملاءة مالية تسمح بذلك
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