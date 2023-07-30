خبراء: استفادة محدودة للسياحة بالثغر من رحلات «الشارتر» إلى الساحل الشمالي

قلل عدد من أصحاب شركات السياحة بالإسكندرية من استفادة القطاع السياحى بالثغر من استئناف رحلات الطيران العارض “الشارتر” لعدد من الدول الأجنبية إلى مطارات الساحل الشمالى فى الأسابيع الماضية، مشيرين إلى أن ركاب هذه الرحلات يقصدون البحر فى بعض مناطق الساحل بشكل رئيسى ولا يقيمون فى”عروس المتوسط” واقترحوا تسهيل تنظيم رحلات شارتر لمطار برج العرب بشرط إقامة ركاب الرحلات فى فنادق الثغر مقابل بعض التخفيضات الممنوحة على رسوم هبوط الطائرات.