خامات الأعلاف تعاود الصعود.. والذرة ترتفع 2000 جنيه للطن خلال أسبوع

طن أعلاف الدواجن يتراوح حاليًّا بين 20200 و20500 جنيه لبادى التسمين للدواجن

خامات الأعلاف تعاود الصعود.. والذرة ترتفع 2000 جنيه للطن خلال أسبوع
الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

9:31 ص, الثلاثاء, 25 يوليو 23

إرتفعت أسعار خامات الأعلاف مجددًا بالتزامن مع عدم نجاح مفاوضات تجديد اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا لمرور السفن فى البحر الأسود خلال الساعات الماضية، إذ توقعت مصادر لـ«المال» أن تبدأ أسعار الأعلاف النهائية الصعود مرة أخرى بعد ارتفاع أسعار الذرة بقيمة 2000 جنيه خلال أسبوع واحد.

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الصاوي أحمد

الصاوي أحمد

9:31 ص, الثلاثاء, 25 يوليو 23