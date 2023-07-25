إرتفعت أسعار خامات الأعلاف مجددًا بالتزامن مع عدم نجاح مفاوضات تجديد اتفاقية الحبوب بين روسيا وأوكرانيا لمرور السفن فى البحر الأسود خلال الساعات الماضية، إذ توقعت مصادر لـ«المال» أن تبدأ أسعار الأعلاف النهائية الصعود مرة أخرى بعد ارتفاع أسعار الذرة بقيمة 2000 جنيه خلال أسبوع واحد.
خامات الأعلاف تعاود الصعود.. والذرة ترتفع 2000 جنيه للطن خلال أسبوع
طن أعلاف الدواجن يتراوح حاليًّا بين 20200 و20500 جنيه لبادى التسمين للدواجن
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