كشف خالد يوسف، الرئيس التنفيذى لشركة «مانسكو» الوكيل المحلى لـ«بيجو»، أنها لم تواجه أى مشكلة بخصوص فقدان حصة مصر من الإنتاج العالمى للعلامة التجارية فى ضوء التحديات التى تواجهها السوق حاليًا، بفضل التنسيق الدائم مع الجانب الفرنسى.
خالد يوسف رئيس «مانسكو»: ننسق مع «بيجو» الفرنسية تعاقداتنا الدورية وفق قدرات القطاع على الاستيعاب
وأوضح أن تلك السياسات التى اتبعتها «مانسكو» ستسهم فى عودة معدلات استيراد «بيجو» إلى حجمها السابق حين فتح الباب أمام الوكلاء لجلب الكميات التى تحتاجها السوق
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post