خالد عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة: «المهندس للتأمين» تضع استراتيجية تركز على انتقاء المخاطر

وأضاف عبد الصادق أن شركته نجحت فى رفع حجم محفظتها الاستثمارية لتتجاوز المليار جنيه للمرة الأولى منذ تأسيسها خلال العام المالى الماضى، فيما تخطط لتحقيق 1.1 مليار أقساط خلال العام المالى الجارى 2024/2023

خالد عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة: «المهندس للتأمين» تضع استراتيجية تركز على انتقاء المخاطر
الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

12:01 م, الأحد, 17 سبتمبر 23

وضعت شركة «المهندس للتأمين» استراتيجية تقوم على انتقاء المخاطر بهدف تعظيم الربح الفنى من النشاط وزيادة فائض الاكتتاب وذلك بجانب تنويع الاستثمارات والتعامل مع كبرى الكيانات العاملة فى إعادة التأمين.

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الشاذلي جمعة

الشاذلي جمعة

12:01 م, الأحد, 17 سبتمبر 23