وضعت شركة «المهندس للتأمين» استراتيجية تقوم على انتقاء المخاطر بهدف تعظيم الربح الفنى من النشاط وزيادة فائض الاكتتاب وذلك بجانب تنويع الاستثمارات والتعامل مع كبرى الكيانات العاملة فى إعادة التأمين.
خالد عبد الصادق نائب رئيس مجلس الإدارة: «المهندس للتأمين» تضع استراتيجية تركز على انتقاء المخاطر
وأضاف عبد الصادق أن شركته نجحت فى رفع حجم محفظتها الاستثمارية لتتجاوز المليار جنيه للمرة الأولى منذ تأسيسها خلال العام المالى الماضى، فيما تخطط لتحقيق 1.1 مليار أقساط خلال العام المالى الجارى 2024/2023
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