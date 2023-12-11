حل قطار برنامج CEO Level فى محطة مهمة ومثيرة، إذ تناولت الحلقة الجديدة من الموسم الثالث، ملف صناعة السيارات فى مصر، وذلك عبر استضافة الدكتور خالد شديد، رئيس مجلس إدارة «النصر للسيارات» فى حوار شيق حول كواليس عودة الروح للشركة العريقة صاحبة السبق فى ذلك المجال عربيًا وأفريقيا قبل تعثرها وتصفيتها ثم صدور قرار من الدولة بإعادتها مجددًا.
خالد شديد رئيس مجلس الإدارة في حوار مع «CEO Level»: عام 2025 انطلاقة «النصر للسيارات» واستراتيجية ذات 3 مراحل بأهداف طموحة
مباحثات متقدمة مع إحدى الشركات الصينية لإنتاج سيارة ملاكى تعمل بأنواع مختلفة من الوقود
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