خالد سعد أمين عام «رابطة المصنعين»: مبيعات السيارات لن تتجاوز 80 ألف وحدة بنهاية 2023

ووفقاً لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك» تراجعت مبيعات «الملاكى» فى مصر خلال الشهور السبعة الأولى من 2023، بنسبة %69 لتسجل 31.8 ألف مركبة

خالد سعد أمين عام «رابطة المصنعين»: مبيعات السيارات لن تتجاوز 80 ألف وحدة بنهاية 2023
جريدة المال

أحمد نبيل

أحمد شوقي

أحمد عوض

9:23 ص, الثلاثاء, 3 أكتوبر 23

أكد خالد سعد، الأمين العام والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، مدير عام شركة “بريليانس مصر”، إن المبيعات الإجمالية للسوق لن تتخطى 80 ألف وحدة خلال العام الحالى بسبب صعوبات الاستيراد.

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جريدة المال

أحمد نبيل

أحمد شوقي

أحمد عوض

9:23 ص, الثلاثاء, 3 أكتوبر 23