أكد خالد سعد، الأمين العام والمدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات، مدير عام شركة “بريليانس مصر”، إن المبيعات الإجمالية للسوق لن تتخطى 80 ألف وحدة خلال العام الحالى بسبب صعوبات الاستيراد.
خالد سعد أمين عام «رابطة المصنعين»: مبيعات السيارات لن تتجاوز 80 ألف وحدة بنهاية 2023
ووفقاً لمجلس معلومات سوق السيارات «أميك» تراجعت مبيعات «الملاكى» فى مصر خلال الشهور السبعة الأولى من 2023، بنسبة %69 لتسجل 31.8 ألف مركبة
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