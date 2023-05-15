كشف المهندس وائل فتحى، مدير الإدارة الهندسة بمجموعة «حوا» لتصنيع وسائل النقل الخفيفة فى حوار لـ«المال» عن تفاصيل استثمارات المجموعة فى السوق المصرية وخطتها التوسعية محليا وعالميا، وآخر تطورات مشروعاتها الجديدة بمدينة السادات، وموعد انتهاء المجموعة من استكمال كل خطوط زيادة الإنتاج والعمل بالطاقة الإنتاجية القصوى لها لتغطية السوق المحلية والبدء فى التصدير إلى الدول الخارجية، بهدف تخفيض الفاتورة الاستيرادية وخلق عائد تصديرى لمصر.
«حوا» للنقل الخفيف تكشف خطتها التوسعية محليا وعالميا
تزامنًا مع استيراد آخر خط إنتاج من «هونان الصينية» خلال 90 يوماً
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