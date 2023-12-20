نظم كل من جهاز حماية المستهلك ومصلحة الضرائب المصرية حملات على معارض السيارات خلال الأيام القليلة الماضية، للتأكد من ضبط آليات البيع لدى التجار، ورصد الممارسات غير القانونية المتبعة أثناء عملية إعادة تسويق الطرازات المبيعة بنظام العقود المسجلة.
«حماية المستهلك» و«الضرائب» يفتحان ملف بيع السيارات بالعقود المسجلة في المعارض
آلية بيع السيارات بنظام العقود المسجلة تعتبر غير مخالفة للوائح والإجراءات الحكومية
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