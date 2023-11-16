كشف استطلاع رأى أجراه اتحاد الأسواق المالية العربية -شهد مشاركة واسعة من ممثلى شركات ومؤسسات مالية عاملة بالشرق الأوسط- عن بيانات مثيرة، حصلت «المال» على نسخة منها، أبرزها أن %49.4 من الكيانات المقيدة فى المنطقة تعد «صغيرة الحجم»، بجانب انخفاض ملكية الأجانب لأقل من %20.
حقائق ومطالب لافتة فى استطلاع رأى لـ«اتحاد الأسواق المالية العربية»
مسئولو علاقات المستثمرين يطالبون بزيادة السيولة والشفافية
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