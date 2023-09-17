وضعت شركة المصرية للتأمين التكافلى – ممتلكات ومسئوليات- استراتيجية خلال الثلاث سنوات المقبلة لتحقيق نمو متوازن فى محفظتها تشمل الفروع المختلفة وتقوم على انتقاء الأخطار.
«حسام علما» العضو المنتدب: «المصرية للتأمين التكافلى» تتبع سياسة تحقيق النمو المتوازن
وأكد على سعى شركته للتوسع فى منطقة جنوب الصعيد عبر فرع جديد ، مشيرا إلى استمرار موجة التشدد من قبل معيدى التأمين خلال الفترة الأخيرة بسبب خسائرهم عالميا وتكبدهم تعويضات نتيجة للكوارث الطبيعية
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