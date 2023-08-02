بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لشهر أغسطس الحالى، وذلك لنحو 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية، بقيمة 3 مليارات جنيه، تشمل بدالى التموين ومنافذ جمعيتى وفروع المجمعات الاستهلاكية وفروع شركتى المصرية والعامة لتجارة الجملة، بهدف طرحها لحاملى البطاقات التموينية فى الأول من اغسطس الجارى.
حاملو البطاقات التموينية يصرفون سلعاً بقيمة 3 مليارات جنيه يوليو الماضى
285 مليون جنيه «نقاط خبز» عن «يونيو»
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