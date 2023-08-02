تسعى شركة جلاكسو مصر، العاملة فى إنتاج مستحضرات التجميل للتوسع فى حجم نشاطها خلال المرحلة المقبلة، بعدما تقدمت بطلب الحصول على أرض فى مدينة السويس الجديدة، لتأسيس فرع آخر لمصنعها المقام فى منطقة عتاقة.
«جلاكسو مصر» تطلب تخصيص أرض فى «السويس الجديدة» لإقامة مصنع كيماويات
“جلاكسو مصر” تعمل فى إنتاج المواد الكيميائية المستخدمة فى تصنيع مستحضرات التجميل ومنتجات التنظيف والعناية بالبشرة والشعر
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