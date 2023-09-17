تستأنف شركة «ثرى إيه إنترناشيونال» الفائزة بإدارة وتنظيم وتشغيل الخط الملاحى «السد العالى – وادى حلفا» حركة نقل الركاب بين مصر والسودان خلال أكتوبر المقبل، بعد انتهائها من تطوير وصيانة ورفع كفاءة الباخرة سيناء حمولة 600 راكب بتكلفة استثمارية 15 مليون جنيه.
«ثرى إيه إنترناشيونال» تستأنف نقل الركاب بين مصر والسودان أكتوبر المقبل
استئناف حركة نقل البضائع بالبارجات على الخط الملاحى النهرى أسوان- وادى حلفا
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post