تصدرت تويوتا قائمة العلامات التجارية الأكثر مبيعًا فى المملكة العربية السعودية بحصة سوقية تبلغ %33.2 خلال النصف الأول من 2023 مع زيادة المبيعات بنسبة %24.1 لتصل إلى 113 ألف سيارة تقريبًا.
«تويوتا» و«هيونداى» تتصدران سوق السيارات فى السعودية خلال النصف الأول
ارتفعت مبيعات سوق السيارات فى المملكة العربية السعودية فى يونيو 2023 للشهر الثانى عشر على التوالي، مع الإعلان عن بيع 54 ألف مركبة
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