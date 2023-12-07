«تومياد» تروج  للفرص المصرية فى أنقرة عبر 30 معرضا العام المقبل 

قال نهاد أكينجى رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين «تومياد» إنها تستهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالسوق المحلية فى 30 معرضًا تجاريًا بمختلف الصناعات فى العاصمة التركية أنقرة خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتى فى ضوء الاتفاق الموقع بينها وغرفة مدينة البورصة التركية والتى تعد ثالث أكبر مدينة صناعية هناك.