كشف نهاد أكينجي، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين «تومياد»، عن ترقب عدد من المستثمرين الأتراك لزيارة الرئيس السيسى إلى أنقرة خلال الشهر الحالي، تمهيدًا لاقتحام السوق المصرية، واستغلالها كبوابة رئيسية للتصدير إلى أفريقيا، خاصة بصناعات الدواء والغزل والنسيج.
«تومياد»: المستثمرون الأتراك يترقبون زيارة السيسى تمهيدا لدخول السوق المصرية
خلال الشهر الحالى.. فى مجالى الدواء والغزل
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