كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة عن توقف محاولة لتصدير شركة جنرال موتورز شحنة من «شيفروليه N300» إلى نيجيريا، والتى كانت تهدف لاستخدام حصيلتها الدولارية فى تمويل عملياتها الاستيرادية داخل مصر.
توقف صفقة لتصدير سيارات «شيفروليه N300» إلى نيجيريا
مبيعات قطاع النقل لدى «جنرال موتورز» تراجعت خلال الفترة الماضية بشكل حاد رغم أنها كانت فى الصدارة خلال السنوات الماضية.
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