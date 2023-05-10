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توقف صفقة لتصدير سيارات «شيفروليه N300» إلى نيجيريا

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مبيعات قطاع النقل لدى «جنرال موتورز» تراجعت خلال الفترة الماضية بشكل حاد رغم أنها كانت فى الصدارة خلال السنوات الماضية.

توقف صفقة لتصدير سيارات «شيفروليه N300» إلى نيجيريا
أحمد شوقي

أحمد شوقي

11:04 ص, الأربعاء, 10 مايو 23

كشف مصدر مسئول بوزارة التجارة والصناعة عن توقف محاولة لتصدير شركة جنرال موتورز شحنة من «شيفروليه N300» إلى نيجيريا، والتى كانت تهدف لاستخدام حصيلتها الدولارية فى تمويل عملياتها الاستيرادية داخل مصر.

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أحمد شوقي

أحمد شوقي

11:04 ص, الأربعاء, 10 مايو 23