توقع خبراء سوق المال استمرار الأداء الإيجابى للبورصة المصرية خلال باقى تعاملات الأسبوع الحالى بدعم من أسهم القطاع العقارى التى شهدت انتعاشًا كبيرًا خلال جلسة أمس، مرشحين المؤشر الرئيسى «EGX30» للتحرك صوب منطقة 17200 – 17250 نقطة، ليتجه بعدها لاختبار مستويات المقاومة 17500 – 17750 مع استمرار الحركة العرضية لسهم البنك التجارى الدولى بين 51 و53.5 جنيه.
توقعات بتحركات إيجابية للبورصة بدعم ارتفاعات الأسهم العقارية
تستمر الحركة العرضية لسهم البنك التجارى ما بين 51 و53 جنيها صعودًا وهبوطًا،
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