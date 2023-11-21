انتهى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، التابع لمجلس الوزراء، من إعداد تقرير فنى يتضمن حزمة إجراءات يتم العمل عليها حاليًا لزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وفقا لتصريحات الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الجهاز وعضو مجلس أمناء المركز الدولى للأسماك لـ«المال».
«تنمية الثروة السمكية» يتخذ حزمة إجراءات لزيادة تنافسية الصادرات المصرية
هناك منافسة عالمية فى مجال الاستزراع السمكى البحري، وأن بعض دول الجوار سبقت مصر فى هذا المجال.
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