كشف مصدر مسئول فى غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات «CIT» باتحاد الصناعات أنها تعتزم تعيين مستشار قانونى لمساعدة الشركات الأعضاء فى إنجاز وتسريع وتيرة الحصول على تعويضات التعاقدات التى أعلن عنها مجلس الوزراء للكيانات المتضررة من تغير سعر الصرف خلال الفترة الماضية.
«تكنولوجيا المعلومات»: تعيين مستشار لمساعدة الأعضاء المتضررين من تغيير سعر الصرف
الغرفة ستعمل على مساعدة الشركات للتقدم إلى اللجنة المختصة
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