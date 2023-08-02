ارتفعت مبيعات 10 شركات أدوية عاملة فى السوق المحلية بنسبة %20 خلال الـ 5 شهور الأولى من العام الجارى مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضى، ليصل إجمالي قيمتها إلى 28.9 مليار جنيه مقابل 24.1 مليار فى فترة المقارنة السابق ذكرها، حسبما أفاد أحدث التقارير الصادرة عن شركة الإحصائيات الدوائية «آى كيوفيا».
تقرير: 20 بالمئة نموًا في مبيعات 10 شركات أدوية بالسوق المحلية خلال أول 5 شهور من 2023
«نوفارتس» على القمة و«الحكمة» الأعلى نموًا
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post