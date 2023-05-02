تقرير أمريكى: %12 ارتفاعاً متوقعاً لواردات مصر من السكر خلال العام المقبل

أثرت التوترات الجغرافية السياسية بين روسيا وأوكرانيا على سوق السكر العالمية مؤخرًا بسبب تأثيرها على أسعار الطاقة، وتكلفة الإنتاج، فضلًا عن إمكانية تحويل الأراضى من زراعة بنجر السكر إلى إنتاج الحبوب والسلع الاستراتيجية الهامة، كما قد يؤدى أى تصعيد إضافى للنزاع إلى تقلبات السوق وارتفاع إضافى فى أسعار السكر.