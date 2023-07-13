كشف مشروع تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008- والذى حصلت «المال» على نسخة منها- والمُحال إلى لجنة مشتركة من الشئون الاقتصادية والدستورية والتشريعية بالبرلمان، عن توسيع اختصاصات المحكمة برفع الحد الأقصى بقيم الدعاوى والقضايا التى تنظرها الدوائر الابتدائية بها إلى 15 مليون جنيه بدلًا من 10 ملايين.
تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية ترفع سقف قيم الدعاوى إلى 15 مليون جنيه
بدلًا من 10 ملايين
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