أكد عدد من خبراء التأمين، أن مشروعات النقل البحرى التى تمت خلال الـ8 سنوات الماضية، عامل مهم ترتكز عليه التجارة الخارجية وتتأثر به، وكلما نشطت الأخيرة زاد الكميات المنقولة بحرًا، وفى الوقت نفسه فإن هذا التطور تنعكس آثاره على مجالات الاقتصاد، ومن بينها قطاع التأمين.
تطوير الموانئ يفتح شهية شركات التأمين
التأمين البحرى يتمثل فى هياكل السفن، والبضائع، وفى الأخيرة تعوّض أى خسائر قد تلحق بالمنقولات التجارية المحملة من مكان إلى آخر عبر المياه
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