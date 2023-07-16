تطوير الموانئ يفتح شهية شركات التأمين

أكد عدد من خبراء التأمين، أن مشروعات النقل البحرى التى تمت خلال الـ8 سنوات الماضية، عامل مهم ترتكز عليه التجارة الخارجية وتتأثر به، وكلما نشطت الأخيرة زاد الكميات المنقولة بحرًا، وفى الوقت نفسه فإن هذا التطور تنعكس آثاره على مجالات الاقتصاد، ومن بينها قطاع التأمين.