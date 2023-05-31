طالب المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية وزارة التجارة والصناعة بالإسراع فى تطوير منظومة المجازر الآلية و تحسين جودة السلالات الحيوانية لكونهما من أهم مصادر الخامات الرئيسية التى تدخل فى صناعة المنتجات الجلدية.
«تصديرى الجلود» يطالب بتطوير المجازر الآلية وتحسين جودة السلالات الحيوانية
بلغت قيمة صادرات مصر من الجلود فى العام الماضى 100.4 مليون دولار
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