Loading...

«تصديرى الجلود» يطالب بتطوير المجازر الآلية وتحسين جودة السلالات الحيوانية

Loading...

بلغت قيمة صادرات مصر من الجلود فى العام الماضى 100.4 مليون دولار

«تصديرى الجلود» يطالب بتطوير المجازر الآلية وتحسين جودة السلالات الحيوانية
نرمين ابراهيم احمد

نرمين ابراهيم احمد

8:31 ص, الأربعاء, 31 مايو 23

طالب المجلس التصديري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية وزارة التجارة والصناعة بالإسراع فى تطوير منظومة المجازر الآلية و تحسين جودة  السلالات  الحيوانية لكونهما من أهم مصادر الخامات الرئيسية التى تدخل فى صناعة المنتجات الجلدية.

محتوى للمشتركين فقط

اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية

أو
سجل الدخول

نرمين ابراهيم احمد

نرمين ابراهيم احمد

8:31 ص, الأربعاء, 31 مايو 23