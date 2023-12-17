تشكيل لجنة لإعداد قاعدة بيانات لوحدات مدن «بشائر الخير» و«مشارف»

أصدر محافظ الإسكندرية قراراً رقم 278 لسنة 2023، بتشكيل لجنة بشأن إعداد قاعدة بيانات متكاملة مُحدثة لآخر موقف للوحدات السكنية بمشروع بشائر الخير “1، 2، 3، 5” ، لتسهيل توافر المعلومات الخاصة بالمشروع، وما يترتب عليه من رفع جودة الخدمات المُقدمة للمواطنين، وتحسين ظروف المعيشة، وكذلك لتطبيق تلك القاعدة على الوحدات السكنية بمشروع مشارف الكائن بمنطقة العامرية غرب الإسكندرية.