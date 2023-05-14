يتبع البنك المركزى تشديدا نقديا أو سياسة انكماشية، وتقييد الإنفاق العام، بالإضافة إلى كبح معدلات التضخم؛ لذا يستخدم أدواته ومنها رفع سعر الفائدة، خصوصا مع تصاعد حدة التوترات على مستوى العالم، والتى نجم عنها زيادة تجنب المستثمرين للمخاطر لاسيما فى ظل ارتفاع درجة التعرض لمخاطر تقلب أسعار السلع الأولية، وسط أجواء يسودها ارتفاع عدم اليقين بشأن الاقتصاد والسياسات.
تشديد السياسة النقدية يؤثر سلباً على مزاج المستثمرين
بداية من 2022
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