تصدرت كيا سبورتاج قائمة المركبات الكورية الجنوبية الأكثر مبيعًا فى مصر خلال أول 5 أشهر من العام الحالى، مسجلة نحو 896 مركبة مقابل 3052 وحدة فى نفس الفترة من العام الماضي. وتستفيد السيارة من الإعفاءات الجمركية على السيارات أوروبية المنشأ، فرغم انتمائها للعملاق الكورى فإنها تصنع فى سلوفاكيا.
ترتيب أعلى 10 مركبات كورية فى موطنها الأصلى وبمصر
جاءت هيونداى إلنترا HD المنتجة محليًّا فى المرتبة الثالثة بعدما تمكنت من بيع 204 مركبات
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