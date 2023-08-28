رحب قطب الأعمال الأمريكى إيلون ماسك بعودة الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب إلى منصة «إكس» («تويتر» سابقا) وذلك فى أعقاب مضى أكثر من عامين على حظر الأخيرة لقطب العقارات بسبب مخاوف من أن تعتبر تغريداته بمثابة تحريض على العنف، فى خطوة تعكس التحول السريع الذى شهدته «إكس» تحت قيادة «ماسك» وفق ما نشرته صحيفة «جارديان» البريطانية.
ترامب يتسلح بمنصة «إكس» للعودة إلى البيت الأبيض
سارع «ماسك» إلى إنهاء هذا الحظر خلال أسابيع قليلة من استحواذه على منصة «إكس»
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post