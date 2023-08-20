تراجع الإنتاج العالمى يمنح ميزة لتصنيع الحاويات فى «بورسعيد» و «السخنة»

تسبب إغلاق بعض المصانع وتقليل ساعات العمل فى الصين باعتبارها أكبر منتج للحاويات فى العالم الى تقلص إنتاج الحاويات بنسبة 71 % فى الربع الأول من 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ تم إنتاج 306 آلاف حاوية، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010، وذلك وفقًا لتقرير حديث لمؤسسة ألفا لاينر، متناولا تقليص أسطول الحاويات العالمى بنسبة 2 % العام الجارى ليصل إلى 499 مليون حاوية مكافئة.