توقع خالد يوسف الرئيس التنفيذى لشركة مانسكو وكلاء بيجو فى مصر أن تؤدى التحديات التى تواجهها سوق السيارات إلى تراجع المبيعات بنحو %65 بنهاية العام الجارى مع استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والتى تؤثر على سلاسل الإمداد والظروف الاقتصادية العالمية والمحلية فضلًا عن ارتفاع أسعار الشحن بما دفع الأسعار لزيادات كبيرة.
%65 تراجعا مرتقبا في مبيعات السيارات بنهاية 2023.. وانفراجة متوقعة بداية العام المقبل
تداعيات «كورونا» والحرب الروسية الأوكرانية أثرت سلباً على الإنتاج العالمي
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