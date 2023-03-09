%75.8 تراجعاً فى تراخيص «الملاكى» خلال فبراير

ترتيب ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا خلال يناير وفبراير الماضيين
|الترتيب
|العلامة التجارية
|يناير
|فبراير
|الإجمالى
|1
|شيري
|648
|628
|1276
|2
|مرسيدس
|675
|463
|1138
|3
|سوزوكي
|597
|456
|1053
|4
|BYD
|379
|320
|699
|5
|هيونداي
|458
|236
|694
|6
|نيسان
|315
|350
|665
|7
|رينو
|406
|220
|626
|8
|كيا
|326
|326
|652
|9
|إم جي
|298
|312
|610
|10
|سكودا
|156
|359
|515
|11
|فولكس فاجن
|210
|219
|429
|12
|ستروين
|137
|205
|342
|13
|شيفروليه
|193
|122
|315
|14
|تويوتا
|128
|167
|295
|15
|أودي
|132
|152
|284
|16
|بي ام دابليو
|70
|118
|188
|17
|أوبل
|89
|95
|184
|18
|سيات
|89
|79
|168
|19
|بيجو
|65
|77
|142
|20
|ميتسوبيشي
|49
|89
|138
|21
|فيات
|48
|74
|122
|22
|سوبارو
|89
|30
|119
|23
|جيب
|51
|61
|112
|24
|بروتون
|65
|45
|110
|25
|رانج روفر
|47
|59
|106
|26
|بريليانس
|40
|58
|98
|27
|فورد
|37
|42
|79
المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات