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%75.8 تراجعاً فى تراخيص «الملاكى» خلال فبراير

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%75.8 تراجعاً فى تراخيص «الملاكى» خلال فبراير
أحمد عوض

أحمد عوض

6:09 ص, الخميس, 9 مارس 23

ترتيب ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا خلال يناير وفبراير الماضيين

الترتيبالعلامة التجاريةينايرفبرايرالإجمالى
1شيري6486281276
2مرسيدس6754631138
3سوزوكي5974561053
4BYD379320699
5هيونداي458236694
6نيسان315350665
7رينو406220626
8كيا326326652
9إم جي298312610
10سكودا156359515
11فولكس فاجن210219429
12ستروين137205342
13شيفروليه193122315
14تويوتا128167295
15أودي132152284
16بي ام دابليو70118188
17أوبل8995184
18سيات8979168
19بيجو6577142
20ميتسوبيشي4989138
21فيات4874122
22سوبارو8930119
23جيب5161112
24بروتون6545110
25رانج روفر4759106
26بريليانس405898
27فورد374279

المصدر: المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات

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أحمد عوض

أحمد عوض

6:09 ص, الخميس, 9 مارس 23