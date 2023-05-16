دفعت أزمة تذبذب سعر الصرف الحالية عددًا من شركات الاستثمار المباشر نحو إعادة النظر فى تمويلات مشروعاتها، وإعادة التفاوض مع البنوك، فيما يتوقع خبراء ومحللون تباطؤ الاستثمار المباشر فى مصر أن أزمة سعر الصرف وما ترتب عليها من تقارير سلبية صادرة عن المؤسسات الدولية حول الاقتصاد المصرى سيمثلان عائقًا أمام استقرار تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر، فى ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع الاقتصادي.
تذبذب سعر الصرف يدفع شركات لإعادة دراسة الهيكل التمويلى للمشروعات وزيادة المخصصات
برسوم: التحوط فى التعاقدات بالنص على نسبة تغير لسعر العملة
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