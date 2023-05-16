تذبذب سعر الصرف يدفع شركات لإعادة دراسة الهيكل التمويلى للمشروعات وزيادة المخصصات

دفعت أزمة تذبذب سعر الصرف الحالية عددًا من شركات الاستثمار المباشر نحو إعادة النظر فى تمويلات مشروعاتها، وإعادة التفاوض مع البنوك، فيما يتوقع خبراء ومحللون تباطؤ الاستثمار المباشر فى مصر أن أزمة سعر الصرف وما ترتب عليها من تقارير سلبية صادرة عن المؤسسات الدولية حول الاقتصاد المصرى سيمثلان عائقًا أمام استقرار تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر إلى مصر، فى ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع الاقتصادي.