تحركات برلمانية لمواجهة أزمة نقص الأدوية

بات نقص الأدوية فى الصيدليات والمخازن أزمة تبحث عن حلٍّ فى ظل العجز فى المنتجات التى لا يوجد لها مثيل محلى، واختفاء عدد من الأصناف المستوردة؛ وأرجعت مصادر ذلك إلى عدم قدرة بعض الشركات على تدبير الدولار بالسعر الرسمى للاستيراد، وتوفير العملة الصعبة بأسعار تتخطى حدود التسعير المقررة من قِبل هيئة الدواء المصرية، وذلك على الرغم من ارتفاع أغلب أسعار الأدوية.