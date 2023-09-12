تحجيم الاستيراد يقلص حصة مبيعات السيارات الأوروبية إلى %17.4 خلال أول 7 أشهر

تراجعت حصة مبيعات السيارات الأوروبية فى مصر خلال الشهور السبعة الأولى من العام الحالى، لتصل إلى %17.4 مسجلة نحو 5 آلاف و541 مركبة، مقارنة مع حصة %20.3 بواقع 20 ألفًا و697 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق.