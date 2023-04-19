تجار: زيادات الوكلاء وإصرار الموزعين على «الأوفر برايس» وراء ركود سوق السيارات 

أكد عدد من موزعى وتجار السيارات أن السوق المحلية أصيبت بحالة من الركود الشديد فى حركة المبيعات بنسب تصل إلى %80 على خلفية الزيادات السعرية المتتالية التى أقرها غالبية الوكلاء على طرازاتهم، بالإضافة إلى استمرار السياسات التى يتبعها الموزعون المعتمدون بفرض مبالغ مالية غير رسمية «أوفر برايس» مما تسبب فى ارتفاع الأعباء المالية على المستهلكين وفقد نسبة كبيرة منهم القدرة على شراء طرازات جديدة.