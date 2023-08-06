أبدى أعضاء بمجلس إدارة لجنة الألبان بالغرفة التجارية بالإسكندرية مخاوفهم من أن تؤدى الزيادات الأخيرة فى سعر حليب الأبقار إلى تراجع المبيعات وانعكاس ذلك على القطاع والعاملين فيه، مرجعين ذلك الصعود إلى ارتفاع الطلب فى ظل تراجع المعروض فى فصل الصيف.
تجار ألبان يبدون مخاوفهم من زيادة تكلفة المنتجات وانعكاسها على المبيعات
فصل الصيف يشهد تراجعاً فى إنتاج الألبان بعض الشيء مقارنة بمستويات إنتاجه الطبيعية
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