تباينت ردود الأفعال داخل شعبة الأدوية والصيادلة باتحاد العام للغرف التجارية ما بين التأييد والمعارضة حول قرار هيئة الدواء المصرية الذى أصدرته مؤخرا والمنوط بعدم توريد مستحضرات مادة” سودوافدرين “ إلى المخازن إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة العامة لمراقبة الأسواق التابعة.
تباين ردود الأفعال حول قرار هيئة الدواء بتنظيم تداول أدوية البرد
يتعين على المصنع تقديم طلب على “الإيميل” الخاص بالإدارة العامة لمراقبة الأسواق
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