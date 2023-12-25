تباين الآراء بشأن تراجع العقود الآجلة للجنيه مع تفاقم أزمة الدولار

تزايد الإقبال على الاستثمار فى البورصة

تباين الآراء بشأن تراجع العقود الآجلة للجنيه مع تفاقم أزمة الدولار
محمد علواني

محمد علواني

10:30 ص, الأثنين, 25 ديسمبر 23

تباينت آراء الخبراء والمحللين المصرفيين حول الأسباب التى أدت إلى تراجع قيمة الجنيه فى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم إلى نحو 50.50 جنيه مقابل الدولار، ففى حين أشار أحد المحللين إلى أن تزايد إقبال المستثمرين على شراء الأسهم المصرية هو السبب الأساسى وراء هذا التراجع، لا سيما وأن هؤلاء المستثمرين يستبدلون الدولار فى الأسواق الخارجية بالعملة المحلية ليتمكنوا من الاكتتاب فى الأسهم المصرية، لفتت محللة أخرى إلى أن شح المعروض النقدى من الدولار هو سبب هذا التراجع.

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محمد علواني

محمد علواني

10:30 ص, الأثنين, 25 ديسمبر 23