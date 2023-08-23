تخطط شركة أوراسكوم للتنمية لتحقيق أقصى درجات الالتزام بالجدول الزمنى الخاص بتنمية وتطوير بمدينة O West غرب القاهرة، بجانب الإعلان مستقبلاً عن مراحل جديدة، مستعينة فى توسعاتها بالدراسة المتأنية لكافة مستجدات السوق العقارية.
«تامر دويدار»: «O West» و«مكادى هايتس» تطبقان الإدارة الرشيدة ومتابعة مستجدات السوق لضمان سرعة التنمية
المال أجرت حواراً موسعاً مع تامر دويدار الرئيس التنفيذى لمدن O West ومكادى هايتس وبيوم التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة لإشتراك النسخة الرقمية
End of current post