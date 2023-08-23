«تامر دويدار»: ‏«O West» و«مكادى هايتس» تطبقان الإدارة الرشيدة ومتابعة مستجدات السوق لضمان سرعة التنمية

المال أجرت حواراً موسعاً مع تامر دويدار الرئيس التنفيذى لمدن O West ومكادى هايتس وبيوم التابعة لشركة أوراسكوم للتنمية

«تامر دويدار»: ‏«O West» و«مكادى هايتس» تطبقان الإدارة الرشيدة ومتابعة مستجدات السوق لضمان سرعة التنمية
شريف عمر

شريف عمر

9:50 ص, الأربعاء, 23 أغسطس 23

تخطط شركة أوراسكوم للتنمية لتحقيق أقصى درجات الالتزام بالجدول الزمنى الخاص بتنمية وتطوير بمدينة O West غرب القاهرة، بجانب الإعلان مستقبلاً عن مراحل جديدة، مستعينة فى توسعاتها بالدراسة المتأنية لكافة مستجدات السوق العقارية.

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شريف عمر

شريف عمر

9:50 ص, الأربعاء, 23 أغسطس 23