تأمين الائتمان يعزز قدرة العملاء على المنافسة التجارية

يتبع القطاع المصرفى لمواجهة أخطار عدم السداد من المقترضين اتخاذ الضمانات الكافية على العملاء، بجانب فرض قيود تُلزمهم بالسداد وفقًا للبيانات المتوفرة عنهم سواء بتجميد أرصدة أو أوعية ادخارية بقيمة القرض الممنوح دون الاحتياج إلى وثائق عدم السداد من شركات التأمين، بينما يمكن نقل عبء خطر عدم السداد من المقترض إلى شركة التأمين حيث تتحمله الأخيرة ويعرف بـ«تأمين الائتمان».